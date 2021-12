Palazzo Vescovile in piazza Duomo si è trasformato in uno schermo dinamico e animato di luci e colori di Natale. Anche il sindaco Patrizia Barbieri e il vescovo Adriano Cevolotto non hanno voluto mancare la “prima” di un’altra suggestiva iniziativa, promossa nell’ambito dei 900 anni della Cattedrale di Piacenza, insieme a tanti piacentini che hanno sfidato il freddo pungente.

Sabato pomeriggio è stato proiettato il videomapping 3D “Sogno di luce”, per aspettare insieme un Natale ricco di speranza con le forme e le animazioni progettate e realizzate da Davide Morelli e Davide Ruzzenenti di Rorschach – Visual Project per il mapping, Audiozone per l’audio e Inside Information Tecnology per gli impianti tecnologici. Un sogno ad occhi aperti per grandi e piccini che hanno visto accendersi e muoversi a tempo di musica immagini e particolari architettonici. Ogni pomeriggio di venerdì, sabato e domenica fino a gennaio si ripeterà lo spettacolo alle ore 18 – 18 e 30 e 19.

Lo spettacolo è organizzato e ideato dalla Diocesi di Piacenza e Bobbio – Ufficio Beni Culturali. Main sponsor: Comune di Piacenza Sponsor: Confindustria Piacenza, U.P.A – Federimpresa | Unione Provinciale Artigiani di Piacenza. E con il contributo di: Coromarketing, Volley Academy Piacenza, Mpm, Print, Crai, Itas