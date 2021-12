Si schianta con l’auto contro un rimorchio, soccorsa a Ponte Trebbia

Per cause in corso di accertamento, poco dopo le 11 e 30 di giovedì 2 dicembre un’auto condotta da una 56enne ha perso il controllo e si è scontrata contro il rimorchio di un autoarticolato. L’incidente si è verificato a Ponte Trebbia – nella zona industriale tra San Nicolò e Calendsco. Rimasta ferita la conducente dell’auto e in soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto medica dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto e un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò. Nel frattempo è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la scena del sinistro. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo.