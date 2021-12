“Siamo in quarantena, non riusciamo a fare la spesa”, carabinieri in aiuto di una famiglia in Valdarda

Un gesto di solidarietà nei confronti di una famiglia in difficoltà in Valdarda, nel piacentino. A chiedere aiuto ai carabinieri è stata una donna, bloccata in casa perché in quarantena insieme a tutta la famiglia e con il figlio disabile di 18 anni. “Non so come fare – ha detto -, non posso uscire a fare la spesa”.

Una richiesta arrivata al comando di Fiorenzuola, dirottata immediatamente alla pattuglia in servizio in quello momento – della stazione di Lugagnano – che si è subito diretta nel supermercato di fiducia della signora a ritirare i generi alimentari di cui aveva bisogno. I militari hanno anticipato il pagamento e poi hanno provveduto a portare le provviste dinanzi alla porta dell’abitazione. “Grazie di cuore per quello che avete fatto e per l’aiuto che ci avete dato”, queste le parole di ringraziamento.