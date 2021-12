Sicurezza sul lavoro, 500 partecipanti ai seminari per edilizia e agricoltura

Si è concluso il primo ciclo di incontri organizzato dall’Osservatorio provinciale per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, istituito dal Prefetto nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto il 23 settembre 2020.

All’appuntamento conclusivo in videoconferenza, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, hanno partecipato i relatori dei singoli seminari, i referenti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle parti sociali, i quali, insieme alla dottoressa Francesca Tobia De Michiel dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza, hanno tratto un bilancio del percorso appena concluso. Quattro gli incontri effettuati per il settore Edilizia, con un totale di 165 partecipazioni, e tre per il settore Agricoltura, con 366 partecipanti. Agli incontri hanno preso parte associati di Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Cna, oltre ad appartenenti agli Ordini e Collegi professionali.

Il Prefetto ha ringraziato i presenti per “l’impegno e la collaborazione alla base della positiva riuscita dell’iniziativa”, ribadendo, in vista della proposizione di un secondo ciclo di incontri, quanto sia “fondamentale proseguire in una sempre più ampia e intensa azione di sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la partecipazione attiva dei destinatari”: questo il valore aggiunto dell’iniziativa, che ha visto complessivamente la partecipazione di circa 500 tra gli appartenenti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, e come relatori Dirigenti degli Enti Pubblici ispettivi e previdenziali che hanno condiviso la loro professionalità e competenza, non disgiunte da forti valori civili e sociali. Questo primo ciclo era stato presentato nel Salone delle Armi della Prefettura lo scorso 20 ottobre, dopo un lungo e dettagliato lavoro di monitoraggio ed analisi dei dati statistici e delle dinamiche degli incidenti con maggiore gravità, a seguito del quale, l’Osservatorio aveva ritenuto di intervenire con incontri di informazione e sensibilizzazione, nei settori economici in cui si sono registrati gli eventi più significativi, individuati prioritariamente nell’agricoltura e nell’edilizia.

Questi gli attori istituzionali che hanno condiviso i lavori dell’Osservatorio nel primo anno di applicazione: Forze dell’Ordine (Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando Polizia stradale), Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio (Provincia di Piacenza, Comune di Piacenza, Camera di Commercio, Comando provinciale Vigili del Fuoco, Ufficio scolastico provinciale, Ispettorato territoriale del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S., AUSL, Camera di Commercio e l’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna), Associazioni imprenditoriali di categoria (Confindustria con Cassa edile e Scuola Edile, Confcooperative, Confapi, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, CIA), Organizzazioni Sindacali CGIL CISL, UIL e UGL, Ordini e Collegi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Agrari, Consulenti del lavoro).

Sul sito della Prefettura di Piacenza www.prefettura.it/piacenza, al link “OSSERVATORIO SICUREZZA SUL LAVORO” sono pubblicate le slide dei singoli incontri.