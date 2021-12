Università Cattolica esempio di solidarietà e innovazione, con la sede piacentina è stata più volte citata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, nel suo intervento in occasione del centesimo anniversario dell’ateneo di Milano che inaugura l’anno accademico 2021-2022.

“Qui all’Università Cattolica avete messo le vostre competenze al servizio degli altri, anche grazie a un corpo docente che ha sempre incoraggiato la solidarietà e il volontariato. Ad esempio, mi è stato detto che gli studenti e le studentesse degli ultimi anni hanno creato gruppi di studio per dare una mano alle matricole. E a Piacenza gli studenti e le studentesse di marketing stanno aiutando le ONG locali a trovare nuovi donatori” ha detto Von der Leyen, ricordando la pubblicazione del libro ‘Vita da covid’ degli studenti di Food Marketing, i cui proventi serviranno a finanziare l’attività dell’Emporio Solidale.

“In questi due anni abbiamo imparato moltissimo dai giovani europei – ha continuato -. E per questo vorrei dirvi, semplicemente: grazie. Grazie per il vostro esempio. Grazie perché ci spingete a puntare più in alto. Il futuro dell’Europa è in buone mani”.

Ma non è stato questo l’unico riferimento della presidente della Commissione Ue a Piacenza, davanti a una platea che ha visto il premier Mario Monti, il ministro Mariastella Gelmini e il rettore Franco Anelli, oltre a Romano Prodi, predecessore di Von der Leyen dal 1999 al 2004.

“La seconda missione della nostra Unione è l’innovazione. L’Italia è sempre stata un paese di

innovatori e di menti creative – ha detto -. Basta guardare il nuovo distretto dell’innovazione qui a Milano, nell’ex area dell’EXPO, che sta già attirando ricercatori brillanti e grandi imprese da tutto il mondo. Oppure pensate al boom della “smart agriculture” qui in Italia”. Un percorso che a Piacenza è già stato intrapreso dalla facoltà di Scienze Agrarie – unica sede dell’ateneo – insieme al dottorato Agrisystem.

“C’è una nuova generazione di agricoltori che usa l’intelligenza artificiale e i droni per rendere i prodotti italiani ancora più eccellenti e sostenibili. Solo investendo nell’innovazione potremo creare i posti di lavoro di qualità a cui ambite e rendere l’Europa più competitiva sui mercati mondiale” dice Von der Leyen.