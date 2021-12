Sotto l’albero la Conad Alsenese trova un punto: Forlì la spunta al tie break

Un pacchettino prezioso, ma che avrebbe potuto avere dimensioni ancora più grandi e gratificanti. Sotto l’albero di Natale la Conad Alsenese trova un punto, frutto dell’intenso bracco di ferro nel recupero casalingo di mercoledì ad Alseno contro la tosta Bleuline Forlì relativo alla settima giornata d’andata del girone D di serie B1 femminile. Le romagnole, infatti, l’hanno spuntata 15-17 al tie break al termine di una sfida intensa e ricca di capovolgimenti di fronte, con l’esito finale deciso da un paio di palloni e in bilico fino alla fine.

Per le gialloblù di Enrico Mazzola, un punto utile per aggiungere un mattoncino alla propria classifica e portarsi a tre lunghezze di vantaggio sulla zona rossa (quart’ultimo posto). Il bottino contro Forlì sarebbe potuto essere anche più cospicuo, perché in casa Conad qualche occasione non sfruttata nell’arco dell’incontro c’è. Nel primo set, per esempio, Alseno conduceva 14-8 contro una Bleuline ancora contratta prima di cedere22-25; Diomede e compagne, inoltre, erano avanti 2-1 e 16-13 nella quarta frazione, con Forlì (cresciuta a vista d’occhio) che però ha saputo spuntarla 22-25 trascinando la contesa al tie break. In mezzo, una Conad Alsenese padrona con merito del secondo e del terzo set pur faticando ad assestare il colpo del ko: nella seconda frazione la squadra di Mazzola è passata dal 24-17 al 24-23 pur riuscendo a chiudere. Ancor più clamorosa la rimonta di Forlì nel terzo set, dal 17-5 al 24-21 prima della difesa punto di Romanin. Nel tie break, le gialloblù piacentine hanno saputo reagire a una partenza negativa (0-5), passando poi dall’8-7 all’8-11 per poi riportarsi nuovamente sotto e anche avanti 14-13, mentre il rush finale ha premiato Forlì, che ha annullato un match point e ha chiuso al proprio secondo tentativo.

Ora la sosta natalizia, dove la Conad Alsenese lavorerà sodo per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato, quando sabato 8 gennaio alle 21 ad Alseno andrà in scena un importante scontro diretto contro Garlasco, una delle squadre che insegue le gialloblù in classifica.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA – Valentina Guccione (centrale Conad Alsenese): “Avremmo potuto chiudere prima la partita a nostro favore con meno errori. Siamo state poco decisive nei momenti più importanti e anche gli episodi non hanno girato a nostro favore, soprattutto nel tie break. Chiudiamo l’anno con un punto, preferivamo sicuramente portarne a casa tre. Affrontiamo le vacanze di Natale con un po’ di amarezza per questo risultato, ma saremo ancora più determinate in vista della ripresa”.

CONAD ALSENESE-BLEULINE FORLI’ 2-3 – (22-25, 25-23, 25-21, 22-25, 15-17)

CONAD ALSENESE: Cornelli 13, Diomede 10, Gobbi 20, Tosi 15, Guccione 14, Romanin 4, Toffanin (L), Poggi, Fava 1, Sesenna 2. N.e.: Zagni, Lago. All.: Mazzola

BLEULINE FORLI’: Morolli C. 13, Bacchilega 10, Mauriello 20, Gallo 5, Gardini 18, Morolli E. 2, Gregori (L), D’Aurea 12, Ghiotti 2, Parenti. N.e.: Macchi, Laghi. All.: Morolli L.

ARBITRI: Biasin e Fichera

Classifica: Emilbronzo 2000 Montale 28, Esperia Cremona 22, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 19, Tirabassi & Vezzali 18, Elettromeccanica Angelini 14, Conad Alsenese 12, Fumara MioVolley, Volley 2001 Garlasco, Fos Wimore Cvr 9, Certosa Volley 2.

LA PARTITA – Coach Mazzola dà fiducia in banda a Serena Tosi, autrice di un buon ingresso a Ostiano e ora nel sestetto al posto di Elisa Lago in diagonale con Sofia Cornelli. Per il resto, conferme per Romanin in palleggio, Gobbi opposta, Guccione e Diomede al centro e per Toffanin libero.

La stessa Tosi è subito protagonista in attacco da posto quattro, poi sono le centrali gialloblù a confezionare il primo break: ace di Guccione e attacco di Diomede che, uniti a un errore ospite, valgono l’8-4 e il primo time out dell’incontro. Ancora Tosi in cattedra: attacco più muro per il 13-6, prima di un altro mattoncino che regala il 14-8 alla Conad. Forlì entra finalmente in partita (14-11) e si rifà minacciosamente sotto (15-13), anche se un errore di Cecilia Morolli rilancia Alseno (18-14). Un diagonale out di Tosi e un pallonetto spinto di Mauriello annullano ili gap a quota 19, lanciando la volata. Gallo mura Guccione per il sorpasso-Bleuline (21-22, time out Mazzola), con la centrale siciliana che non trova le mani sull’attacco per il 22-24 romagnolo. A chiudere i conti, un ace forlivese: 22-25.

La beffa inceppa Alseno, che riparte sotto nel secondo set, così Mazzola ferma subito il gioco sul -3 (2-5). Il pallonetto di Cornelli accorcia le distanze (5-6), con un sontuoso muro di Diomede a firmare la parità a quota sette. Sul 10-10, sale in cattedra Serena Tosi, a segno con un tris che lancia in orbita la Conad Alsenese, che poi vola sul 17-11 con Gobbi e Cornelli. Time out Morolli, ma la squadra di Mazzola è brava a variare i colpi. Mauriello prova a tenere a galla Forlì (18-14), ma non basta (20-14). Dentro D’Aurea e Ghiotti, ma l’ace della nuova entrata Fava sancisce il 24-17. La Bleuline si aggrappa alla potenza dell’opposta Mauriello (24-20, time out Mazzola). Un nuovo ace della giocatrice ospite (8 punti per lei nel set) rimette tutto in discussione, con Forlì che si porta addirittura a -1 con Gardini (24-23) prima dell’errore al servizio che pareggia i conti: 25-23 e 1-1.

Il terzo set si apre con il minibreak piacentino (5-3, ace di Romanin), seguito a breve distanza dal muro di Tosi per il +3. Cecilia Morolli attacca in rete per l’8-4 (time out Forlì), poi entra D’Aurea per Gallo in banda, ma Gobbi (due punti ravvicinati) non perdona. Un muro in traslocazione di Guccione accende l’entusiasmo (12-5, time out Forlì), poi il gap si dilata ulteriormente sul turno in battuta di Diomede (17-6). Gobbi è inarrestabile in attacco, Tosi trova l’ace del 20-9, Mauriello la imita con due battute vincenti (20-12, time out Mazzola), poi la nuova entrata Sesenna regala la serie di set ball ad Alseno (24-16). Forli ne annulla due (24-18), poi trova l’ace del -5 con Cecilia Morolli (24-19, time out Mazzola). Un muro di Bacchilega alimenta la fiammella romagnola, rinforzata da D’Aurea (24-21). Decide una difesa punto di Romanin che regala il 2-1 ad Alseno.

Nella quarta frazione, Conad subito avanti 3-1 con Diomede,mentre un diagonale stretto di Cecilia Morolli annulla il divario a quota cinque. Alseno ci riprova trascinata da Guccione (muro più ace del 9-6), con annesso time out forlivese. Il muro di Bacchilega riporta in carreggiata la Bleuline (9-8), un attacco senza paura di Cornelli su una palla vagante dà fiducia ala Conad, che allunga anche con l’ace di Gobbi (14-11). La fast out di Guccione riporta Forlì a -1 (14-13), ma ancora Cornelli suona la carica (16-13). La possibile rimonta di Forlì si in frange sul muro di Romanin (18-16), salvo poi concretizzarsi con tocco intelligente di Elisa Morolli (18-18). La Conad però non si scompone e la stessa schiacciatrice trova un ace pesante (20-18, time out avversario), ma il ping pong prosegue, perché D’Aurea annulla il divario e Gardini firma il controsorpasso: 20-21 e sosta gialloblù. La stessa banda va a segno per il +2, altro time out, Guccione non chiude una facile occasione e Alseno viene punita: 22-25 e tie break.

Nel set corto, Forlì “is on fire” e il termometro della difesa è alto. La Conad scivola sotto 0-3 (time out Mazzola), ma le difficoltà non finiscono. Sul 5-0 ospite, dentro Sesenna per Gobbi, poi è Tosi a provare a sbloccare le gialloblù, subito imitata dalla nuova entrata a muro. Un’invasione romagnola rilancia le speranze di Alseno (4-5), che pareggiano con una potente parallela di Gobbi e vanno in vantaggio al cambio di campo con il muro di Tosi (8-7). La stessa banda di casa attacca out (8-9), poi una rigiocata ospite trova impreparata la difesa piacentina. Time out Mazzola, ma Forlì vola sull’8-11; Romanin firma il muro della speranza (10-11), coltivata dalla slash chiusa da Guccione per la parità. Sosta-Bleuline, ma la potente fast della stessa centrale siciliana riporta in vantaggio Alseno (12-11). Il muro di Bacchilega offre l’ennesimo ribaltone (12-13), ma le gialloblù ci sono: Gobbi procura il primo match point, annullato da Cecilia Morolli (14-14). Un muro di Bacchilega regala la prima palla della vittoria a Forlì, annullata dalla stessa Gobbi (15-15). Seconda occasione per le romagnole, sfruttata con un ace: finisce 15-17.

Nelle foto di Alessandro Soragna, la Conad Alsenese in campo contro la Bleuline Forlì