“Spaccio di droga in zona stazione”, nuovo blitz di Striscia la Notizia a Piacenza

Nuova incursione di “Striscia la Notizia” a Piacenza: in città è tornato l’inviato Vittorio Brumotti, insieme alla sua inseparabile bicicletta, per un servizio – andato in onda nella puntata del 13 dicembre – che ha avuto come teatro la zona della stazione ferroviaria. A chiedere l’intervento di Brumotti – ha spiegato il conduttore Ezio Greggio presentando il servizio – alcuni abitanti della zona “esasperati dall’attività di spaccio”.

Non è il primo “blitz” di Brumotti a Piacenza, che già nel maggio del 2019 aveva realizzato un servizio sempre nella stessa zona per documentare un’attività di spaccio di stupefacenti “a cielo aperto”.

