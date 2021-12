Spirit Gospel Choir in concerto a Travo

Spirit Gospel Choir a Travo è di casa per tante ragioni. È così che da qualche anno ormai il concerto più vicino al Natale del coro diretto da Andrea Zermani si tiene nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonino Martire. In questo 2021 la data prescelta è quella di mercoledì 22 dicembre alle ore 21. “Si tratta del ritorno nel luogo dove sperimentammo la magia dell’incontro e del Gospel che, da quel giorno, non ci ha più lasciati”, racconta il direttore.

Correva l’anno 2012 quando il gruppo di amici riunitisi per formare il coro, che muoveva i primi passi con grande slancio, si trovò nella Chiesa di Travo a cantare insieme a un gruppo proveniente dagli USA, i Followers of Christ, emozionandosi ed emozionando. Quella serata è servita a chiarire molto bene la strada che avrebbe intrapreso il coro e quanto il Gospel sia più che un semplice genere musicale ma un percorso vissuto come la forma più alta di collegamento col Divino e di condivisione di questa scoperta con gli altri. Il concerto è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Travo e con la Parrocchia dove si terrà il concerto. L’ingresso è libero. Obbligatorio il green pass rafforzato.