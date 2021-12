Sport e volontariato, ecco il calendario 2022 di Croce Rossa Piacenza

Sport e volontariato, questo è il tema del calendario 2022 degli “Operatori del Sorriso” della sede piacentina di Croce Rossa Italiana. Per l’occasione, infatti, alcune società sportive piacentine hanno voluto dimostrare quanto sia affine lo sport con la solidarietà.

“Lo sport, qualsiasi sport, è da sempre una palestra di valori e gli atleti, partecipando spontaneamente alla realizzazione del calendario di Croce Rossa, hanno voluto ribadire il connubio che esiste tra sport e volontariato, soprattutto hanno voluto sensibilizzare che, quando c’è bisogno di un aiuto, anche lo sport è sempre presente – spiega Croce Rossa -. E siccome lo sport fa bene al corpo, ma anche all’umore, gli Operatori del Sorriso “Gli InKollati” hanno voluto ironizzare con gli atleti per creare, con il contributo delle foto di Mauro Sala di Amarcord Foto Video, un calendario divertente adatto a tutti, grandi e piccini, con simpatici aforismi a tema”.

Uno scatto del calendario

È possibile acquistare il calendario presso la sede di Croce Rossa Piacenza, in Viale Malta 5. “Gli Operatori del Sorriso – informa Croce Rossa – destineranno completamente il ricavato delle offerte al soccorso e al sostegno delle famiglie in difficoltà seguite da Area Sociale di Croce Rossa”. “Nel 2021 – spiega il comitato locale – Croce Rossa Piacenza ha sostenuto complessivamente più di 550 famiglie: circa 300 famiglie attraverso la distribuzione di ‘pacchi viveri’ e quasi 250 famiglie con aiuti concreti che consentissero loro di pagare ‘bollette, ticket sanitari o cure mediche’. Anche per il 2022 la situazione non si prospetta molto differente e le famiglie continueranno a rivolgersi, con profonda umiltà, a Croce Rossa per ottenere quell’aiuto che consenta loro di sopperire dignitosamente al periodo di difficoltà, soprattutto coloro che hanno perso il proprio lavoro. Questa è sicuramente un’ottima occasione per fare un simpatico e divertente regalo, facendo anche del bene”.

Croce Rossa coglie l’occasione per ringraziare le società sportive e gli atleti di: Piacenza Calcio, Zebre Rugby Club, Piace Skaters, ASD Gymnastic Dream, Circolo della Scherma Pettorelli e Salus et Virtus Piacenza.