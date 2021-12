“Stato di emergenza deve essere prorogato, protezione ancora indispensabile”

“Lo stato di emergenza deve essere prorogato. Stiamo affrontando la quarta ondata dell’epidemia da Covid19 che, nonostante sia mitigata dall’alta percentuale di vaccinazioni, continua purtroppo a mietere vittime. La diffusione della variante Omicron rischia di aumentare i contagi e i ricoveri delle persone più giovani, e di aggravare un quadro oggi gestibile dal punto di vista sanitario. Non è il momento di abbassare la guardia.

Lo stato di emergenza è una protezione ancora indispensabile per tutti noi, perché consente al Governo tempestività di intervento con strumenti giuridici adeguati”.

Lo scrive su Facebook la parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli. “Dobbiamo salvaguardare la scuola in presenza per i nostri ragazzi – afferma -, la ripresa dell’economia, la salute delle persone più fragili. La prima libertà è quella di non ammalarsi, di lavorare e muoversi in condizioni di sicurezza. Quando la pandemia sarà davvero sotto controllo, ragioneremo sul pieno ritorno alla normalità”.