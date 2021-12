Super Green Pass obbligatorio anche al bancone. Controlli rafforzati per Capodanno

“Il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base””.

E’ quanto chiarisce il Ministero dell’Interno in una circolare inviata a tutti i Prefetti in relazione all’ultimo decreto legge emanato nei giorni scorsi dal Governo. Con la circolare viene inoltre richiamata la necessità di una “accurata pianificazione” dei controlli in concomitanza con il Capondanno, ma anche nelle giornate prefestive e festive, “specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico”.