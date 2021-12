SuperLega, in campo Verona – Gas Sales Bluenergy DIRETTA

SUPERLEGA – 12^ GIORNATA

VERONA VOLLEY – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-1

(18-25)

A seguito della negatività del test molecolare anti covid-19, Coach Lorenzo Bernardi questa sera guiderà regolarmente dalla panchina la squadra nella gara con Verona. Non scenderà in campo, invece, lo schiacciatore Aaron Russell, in attesa dell’esito di un ulteriore test molecolare anti-covid-19.

Torna in campo – dopo il periodo di stop forzato causa Covid – la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che giovedì sera affronta in trasferta Verona per il recupero della 12esima giornata di andata di SuperLega (ore 19).

Piacenza, attualmente in sesta posizione con 17 punti, qualificata matematicamente ai Quarti di Coppa Italia, cerca il miglior piazzamento nella griglia di Coppa sapendo di dover comunque affrontare il turno dei Quarti in trasferta. Forti di quattro vittorie su cinque precedenti, i biancorossi incontrano una Verona che nell’ultimo turno è riuscita a conquistare un punto contro Monza facendola faticare. I ragazzi di Rado Stoytchev scenderanno in campo alla ricerca di punti per provare a staccarsi dalla parte bassa della classifica, dove attualmente occupano il penultimo posto con 17 punti nel gruppo che racchiude quattro squadre in quattro punti.

“Abbiamo lavorato molto duramente e con solo dieci giocatori e quindi è stato difficile, ma ci siamo allenati bene e siamo molto carichi – spiega Antoine Brizard – Non vediamo l’ora di misurarci con Verona. Per noi sarà molto importante riuscire a portare a casa dei punti preziosi. Ci è mancato molto giocare e non vediamo l’ora di ricominciare. Cercheremo di dare il meglio delle nostre possibilità”.

“Dopo la partita con Monza – le parole alla vigilia del tecnico di Verona Radostin Stoytchev – ho detto ai ragazzi che sono stati bravi perché, nonostante una partenza difficile, sono entrati in campo con la grinta giusta. Soprattutto dopo aver perso il terzo set in quel modo, sono riusciti a mantenere i nervi saldi e a combattere per invertire la rotta. Peccato per il risultato, ma l’atteggiamento è stato buono. La partita con Piacenza sarà altrettanto difficile, stavolta però anche la spinta del nostro pubblico, che per un gruppo di ragazzi giovani può fare la differenza. Giocare partite ravvicinate e i recuperi? Può essere più complicato per giocatori con poca esperienza, ma sono sicuro che daranno il massimo per tornare a vincere davanti ai tifosi di Verona”.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 1 successo Verona Volley)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/2021; Enrico Cester a Verona nel 2019/2020; Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/2010; Toncek Stern a Verona nel 2016/2017, 2017/2018.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Thibault Rossard – 2 punti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera tutte le competizioni: Aaron Russell – 1 alle 200 partite giocate, Thibault Rossard – 13 punti ai 600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Maxwell Philip Holt 5 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Luca Spirito – 5 muri vincenti ai 200 (Verona Volley).

VIDEO CHECK – Importanti novità dalla prossima di SuperLega Credem Banca. “A partite dalle gare di domenica 26 dicembre spiega la Lega Volley – sarà attivo il nuovo aggiornamento Video Check. A fronte di un importante investimento effettuato dalla Lega Pallavolo Serie A e dai Club, l’upgrade migliorerà il controllo dell’invasione aerea e perfezionerà la visuale per la difesa a terra grazie all’aggiunta di ulteriori telecamere (ora 21 in tutto) rispetto allo standard precedente e di tre nuovi server”.