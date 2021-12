Tagliaferri (Fdi) “La Regione faccia il bilancio dei tamponi salivari a scuola”

Quanti sono i tamponi salivari effettuati e con quale costo a carico della Regione? Quanti e quali sono stati gli istituti scolastici coinvolti nell’iniziativa, ovvero le cosiddette scuole sentinella, e con quale frequenza si è provveduto a effettuare i tamponi salivari agli studenti interessati dal progetto?

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “lo scorso agosto 2021 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il piano per il monitoraggio della diffusione del Covid, che introduce i test salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’Emilia-Romagna ha fatto da apripista al progetto, ma i tamponi salivari, ad oggi, non sono stati riconosciuti dal governo validi per il rilascio di green pass. È in atto la quarta ondata di Covid, con il rischio per la Regione Emilia-Romagna di passare a zona gialla, considerato il superamento della soglia di allerta per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive fissata al 10%”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere se la Regione “ritenga che il progetto illustrato in premessa abbia raggiunto lo scopo, ovvero il monitoraggio della diffusione del virus nelle scuole e la riduzione del ricorso alla didattica a distanza”.