Tagliaferri (Fdi) “Mascherine FFP2 a prezzo calmierato per cittadini e studenti”

“La Regione si attivi perché a cittadini e studenti siano fornite a prezzo calmierato le mascherine FFP2”. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “con le novità introdotte dal governo alla vigilia di Natale per il controllo della diffusione del Coronavirus, nelle scuola e sui mezzi pubblici sono obbligatorie le mascherine FFP2 e non quelle cosiddette chirurgiche che fino ad ora sono l’unico modello fornito dallo Stato a prezzo calmierato”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere all’amministrazione regionale “cosa intenda fare affinché cittadini e studenti abbiano accesso alle mascherine FFP2 a prezzo calmierato e come intenda attivarsi per evitare che ci siano effetti speculativi sul costo di questa tipologia di protezione”.