Teatro per bambini e famiglie, ai Filodrammatici “La storia di Pierino e il lupo”

La favola musicale “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev nella versione di Tib Teatro diventa uno spettacolo fatto di immagini, parole, danza. Una produzione storica della compagnia bellunese, “La storia di Pierino e il lupo” con la drammaturgia e la regia di Daniela Nicosia, che finalmente fa tappa a Piacenza. Appuntamento mercoledì 8 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Filodrammatici per la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”, con replica giovedì 9 dicembre alle ore 10 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”, nell’ambito delle Stagioni di teatro ragazzi 2021/2022 curate da Simona Rossi e organizzate da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il fascino della composizione di Prokofiev sta nella felice intuizione di far raccontare la storia con la musica, di fare di ogni strumento dell’orchestra un personaggio. Per questo gli artisti di Tib Teatro, da attori, raccontano questa storia con i loro strumenti: la parola e il corpo, la danza e le immagini. Mentre la partitura musicale corre libera, nella straordinaria esecuzione di Claudio Abbado, mentre ad ogni replica si abbandonano insieme ai piccoli spettatori al piacere dell’ascolto, nelle zone di racconto già insite nell’opera intervengono con il loro modo di raccontare, che assomiglia a quello antico dei cantastorie o cuntastorie, e che risiede soprattutto nella voglia di cantare, di donare, di rendere i bambini partecipi e persino protagonisti…insieme a Pierino, l’anatra, il gatto, il nonno, l’uccellino…

Lo spettacolo fa parte di un progetto esteso di educazione all’ascolto che associa l’educazione musicale a quella teatrale. La partitura di Prokofiev, eseguita per intero, diviene essa stessa drammaturgia e consente ai bambini di ascoltare la musica dentro la storia e di “leggere la storia nella musica”, sollecitandoli a riconoscere i personaggi dalle diverse sonorità, dai differenti strumenti e ritmi di esecuzione. Recitazione, musica, danza e immagine compongono così un armonico tessuto ricco, peraltro, di notevoli spunti comici e di riflessione: mediata dalla figura di un cantastorie, l’opera viene contestualizzata in una realtà di emigrazione. “La storia di Pierino e il lupo” era attesa al Teatro Filodrammatici di Piacenza alla fine di febbraio del 2020. In scena Massimiliano Di Corato e Giorgia Polloni. Le coreografie sono di Clara Libertini, gli elementi scenografici di Gianni Volpe, il disegno luci e suono di Paolo Pellicciari. Lo spettacolo è consigliato a partire dai 4 anni.

INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ – Bambini/ragazzi: euro 7 intero, euro 6 ridotto fratelli/sorelle (gratuito fino a 3 anni non compiuti senza posto a sedere). Giovani/adulti: euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne. Prevendita: biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9, Piacenza – telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-16, sabato ore 10-13. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30 (Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578).

SALT’IN BANCO – Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 0523.315578, e-mail scuola@teatrogiocovita.it.