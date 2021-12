Inizio di settimana all’insegna del bel tempo nel piacentino, anche se con temperature rigide. Lunedì 6 e martedì 7 dicembre il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con la colonnina di mercurio che scenderà sotto lo zero nei valori minimi; le massime in pianura saranno intorno ai 6 gradi. Un peggioramento – avverte Arpae – è atteso nella giornata di mercoledì con cielo coperto e precipitazioni diffuse, a carattere nevoso anche a quote basse, in particolare sul settore occidentale della regione.

“Mercoledì 8 dicembre – confermano gli esperti di Meteo Valnure – è prevista transitare sulle nostre zone una perturbazione nord atlantica che porterà precipitazioni per tutto il giorno. Ad oggi rimane l’incertezza dei quantitativi previsti. A causa dell’aria fredda presente nei bassi strati della pianura padana centro occidentale, queste precipitazioni saranno nevose sino a quote di pianura. Seguirà un miglioramento da giovedì, ma attenzione alle temperature che, causa manto nevoso presente, potrebbero essere gelide”.