Terza incursione dei ladri alla “De Amicis”: rubati i computer di un intero piano e tablet

Nuova incursione dei ladri alla scuola primaria De Amicis di Piacenza: rubati diversi computer e tablet. I ladri sono penetrati nell’istituto da una porta sul retro e hanno razziato un intero piano. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica del quarto circolo, Simona Favari, si tratta della terza incursione nelle ultime due settimane, questa volta andata a segno. I malviventi si sono introdotti nella scuola e hanno rubato tutti i computer – collegati alle lavagne multimediali Lim – presenti in un piano dell’edificio, oltre a diversi tablet in dotazione ai bambini disabili.

“Si tratta di un danno ingente, sia dal punto di vista economico, sia perché negli ultimi anni la strumentazione tecnologica della scuola era stata notevolmente implementata, risultando particolarmente utile anche per la didattica a distanza – è il commento della dirgente Favari -. Siamo profondamente addolorati – aggiunge -, non solo per la violazione delle classi, ma anche perché risulta davvero difficile spiegare ai bambini un furto come questo”. Le indagini sono state avviate dalla polizia, che si stanno concentrando anche sui precedenti blitz notturni, per capire se siano opera degli stessi autori.

IN AGGIORNAMENTO