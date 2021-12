Per l’undicesimo anno consecutivo torna la corsa/camminata con il costume di Babbo Natale nel pieno rispetto delle normative sanitarie attuali. Nata nel 2011, Babbo Running® è ad oggi la più grande corsa in Italia dedicata al Natale. Un evento divertente e ironico, adatto a tutte le età, in cui si corre per 5 km in costume da Santa Claus nel centro città, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata che precede il Natale. La finalità della manifestazione è quella di far avvicinare quante più persone al mondo dello sport e del benessere, tra solidarietà e tanto divertimento.

Ritrovo in piazza Cavalli per la Babbo Running®: dalle 10 e 30 del 19 dicembre un fiume di Babbo Natale ha animato la città di Piacenza, correndo lungo due percorsi: 5 e 7 chilometri a ritmo libero, lungo le vie del centro.