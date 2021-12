Torneo di Natale al Piacenza Rugby, 2° edizione Memorial Teo Quattrini.

Dopo la sosta forzosa dello scorso anno, si è svolto sabato 18 dicembre al centro sportivo Mazzoni l’abituale torneo di Natale organizzato dal Piacenza Rugby Club e dedicato a Matteo Quattrini. I “VETERANS Old Boys” hanno indossato i colori biancorossi accogliendo altre 7 società provenienti da Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte; 8 squadre che, puntuali all’appuntamento, hanno sfidato la rigidissima temperatura e la fitta nebbia (tale che ha imposto l’uso di un pallone fluorescente!) e hanno disputato due gironi da 4 squadre con finale tra le vincenti di ogni girone. Si sono aggiudicati il trofeo i parmigiani Barbone,s che si sono imposti in finale sulla formazione degli Old Devils di Colorno.

Ma veniamo al momento clou della giornata rugbistica, IL TERZO TEMPO. La club house del Piacenza Rugby, nota nell’ambiente per la generosità nell’accogliere gli ospiti, ha superato se stessa e ha proposto una serie di invitanti portate a base di prodotti locali aggiudicandosi il premio “TERZO TEMPO OF THE SEASON”! Insomma, un’altra bellissima giornata in cui 80 giocatori di touch (che qualcuno ama definire “un buon numero di soggetti che all’ovale danno del tu”) sono scesi in campo per contendersi fino all’ultimo il risultato ma soprattutto per ricordare un grande amico e uomo di sport, inseguendo un unico e solo obiettivo, quello di stare insieme uniti nel nome del Rugby.