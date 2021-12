Tragico schianto sull’A21, due fratelli perdono la vita

Tragico schianto alle 6 e 30 del 25 dicembre, lungo l’autostrada A21.

Un mezzo pesante si è ribaltato all’ingresso dell’A21 a Castel San Giovanni, in direzione Piacenza, andando ad impattare contro in guardrail tra le corsie. In seguito all’impatto sono deceduti due fratelli di origine romena, mentre il terzo fratello, di 21 anni, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza.

Immediati i soccorsi giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone, l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni e l’auto medica del Pronto Soccorso di Piacenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni e la Polizia Stradale di Alessandria Ovest per rilievi. La corsia di marcia è al momento chiusa al traffico.