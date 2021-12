Trasfertà a Salò, biglietti in vendita dal 7 dicembre. I risultati del settore giovanile

La società Feralpisalò 2009 comunica che dalle ore 14 del 7 dicembre sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Feralpisalò – Piacenza in programma domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14,30 presso lo stadio “Lino Turina” di Salò (BS), valevole per la 18esima giornata di andata del campionato Serie C 2021/2022.

LE TARIFFE

• Tribuna coperta €15,00

• Tribuna coperta ridotto €10,00

• Under 14 gratis

• Tribuna scoperta alta €8,00

• Tribuna scoperta alta ridotto €5,00

• Under 14 gratis

• Tribuna scoperta bassa €6,00

• Tribuna scoperta bassa €4,00

• Under 14 gratis

• Settore ospiti €10,00 (I biglietti saranno in vendita fino alle 19.00 del giorno precedente alla gara.)

Le riduzioni saranno destinate alle seguenti categorie:

• Donne

• Over 65 (compiuti)

• Ragazzi e ragazze dai 14 anni (compiuti) ai 18 anni (non compiuti)

*I prezzi si intendono esclusi di prevendita e commissioni

PER ACQUISTARLI

– contattare il call center per prenotare il ritiro dei biglietti nei punti Sisal: si possono effettuare le operazioni di prenotazione del ticket chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 060406 – https://www.diyticket.it/selfhelp_call_center

– Recarsi in tutti i punti Sisalpay (https://locator.sisalpay.it)

– Il giorno gara, nella biglietteria del club (piazzale Enzo Ferrari 3, Salò) agli orari comunicati nella news dedicati al match day sul sito https://www.feralpisalo.it tranne il settore ospiti.

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, Feralpisalò chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

– Presentati con un Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato di cui al decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172)

– Presentati con un valido documento di identità.

– Presentati con un valido biglietto per la partita cartaceo o in formato digitale.

– Indossa una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri.

– Recati allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto.

– Rispetta sempre il posto assegnato.

– Quando non sei seduto al posto assegnato, mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

– Evita assembramenti, abbracci e strette di mano, e segui le basilari norme di igiene (igienizza frequentemente le mani).

– Segui le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza.

All’ingresso dell’impianto sarà misurata la temperatura. Se dovesse risultare superiore ai 37,5 gradi, sarà negato l’ingresso.

I risultati del weekend del settore giovanile biancorosso – Nel fine settimana è arrivata la settima vittoria in otto gare di campionato per la Primavera 4 che al “Gianni Rubini” ha battuto 2-1 San Marino grazie alla doppietta di Luca Boffini. Vince anche l’Under 15 di Bertolini che a Sesto San Giovanni si è imposta sui padroni di casa della Pro Sesto con il risultato di 0-2 con i goal di Curti e Velardi. Le ragazze dell’Under 17 femminile sono state sconfitte 1-2 dal Cesena, in goal Riva per la squadra di Imprezzabile. Infine vittoria per Mister Montagna e la sua Under 13 nella sfida con il Fiorenzuola.

PRIMAVERA 4

PIACENZA CALCIO – SAN MARINO 2-1

PIACENZA: Tortora, Cloralio (65’ Campanati), Ruiz, Villoni, Borsatti, Baia, Fedeli (65’ Russo), Boffini, Compaore (70’ Turra), Riva, Hrom (90’ Ghisoni). All. Tretter

SAN MARINO: Battistini, Severi, Pasolini, Dolcini, Casadei, Gianbalvo, Pasolini (88’ Lisi), Nucci (45’ Castellani), Gasperoni (75’ D’Addario), Lazzari, Ugolini (85’ Gatti). All. Cancelli.

MARCATORI: 28’ Boffini, 35’ Boffini, 60’ Lazzari.

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – CESENA 1-2

PIACENZA: Bellani, Facchini, Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bono, Bossi, Vallavanti, Riva, Chiesa, Zaini, Orsi, Ferrari, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Fornari, Napolitano. All. Imprezzabile MARCATORI PIACENZA: Riva.

UNDER 15

PRO SESTO – PIACENZA CALCIO 0-2

PRO SESTO: Valerio, Buccino (56’ Cortivo), Gallo (56’ Sculli), Santi (43’ Murante), Galvan, Nenna, Ripamonti (43’ Perversi), Castagnolo, Kamal, Sironi, Leoni. All. Sacco

PIACENZA: Muzio, Serdani, Granata (65’ Parmesani), Maserati, Costantini (65’ Ciotola), Delmiglio, Curti, Rossi, Montebelli (44’ Riboni), Velardi (70’ Fichera), Macchitella (65’ Savoretti). All. Bertolini

UNDER 13

PIACENZA CALCIO – FIORENZUOLA 4-0 (risultato FIGC)

PIACENZA: Carrisi Ma., Polenghi, Quattrini, Freschi, Guzzaloni, Dellagiovanna, Caramatti, Granata, Chierici, Chiodaroli, Piacentini, Rusca, Carrisi Mi. All. Montagna