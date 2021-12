Trasporti, venerdì sciopero di 4 ore: fermi bus e treni

Anche a Piacenza ferrovieri e autoferrotranvieri in sciopero il 3 dicembre. Ad annunciare la mobilitazione il sindacato Ugl Autoferro. “Tra le categorie in prima fila nel prodigarsi durante la pandemia, hanno certamente avuto un ruolo fondamentale, permettendo la mobilità del paese in un momento cruciale – scrivono -. Nonostante questo, ora vivono un momento di grande difficoltà, visto l’obbligo per loro del Green Pass che sta creando grosse difficoltà organizzative per la rimodulazione dei turni di lavoro e per la mancata concessione di legittime ferie, visto l’aumento della mole di lavoro. Inoltre, un vero paradosso, che durerà fino al 6 dicembre, sta nel fatto che i fruitori dei servizi, gli utenti, non hanno nessun obbligo di Green Pass a differenza del personale impiegato in linea. L’assurdo sta che chi conduce il mezzo dev’esserne munito invece chi sale a bordo no! Dal 7 Dicembre in poi invece, con l’obbligo del green pass anche sui mezzi pubblici, parrebbe superata la contraddizione, ma non si capisce bene chi debba controllare la certificazione verde agli utenti, atteso che si fa fatica a controllare chi ha il biglietto”.

“Tutte le proposte formulate alle aziende per rendere la situazione meno gravosa per i lavoratori – conclude Ugl – hanno ricevuto un silenzio totale dalle stesse. Queste le motivazioni dello sciopero del 3 dicembre dalle 17:30 alle 21:30 per treni ed autobus anche a Piacenza”.