Trovato con oltre un etto di hashish: 30enne piacentino arrestato a Fidenza

Sono scattate le manette per un 30enne piacentino, fermato dai carabinieri e trovato in possesso di oltre un etto di hashish. Il fatto è accaduto nella serata del 15 dicembre a Fidenza. Il giovane, uscito da un palazzo nella zona della stazione ferroviaria e salito in auto, ha attirato l’attenzione di una pattuglia del radiomobile, che aveva notato un movimento sospetto nei pressi di alcune palazzine. Partito a tutta velocità in direzione della via Emilia, è stato seguito e fermato dai militari dell’Arma che – viene spiegato – hanno rinvenuto una decina di grammi di hashish; una successiva perquisizione, effettuata in caserma, ha consentito di recuperare un ulteriore panetto della medesima sostanza, del peso di oltre un etto.

I successivi controlli all’interno dell’appartamento dal quale il giovane era stato visto uscire, occupato da una coppia di 23enni conviventi, di nazionalità italiana, hanno portato al ritrovamento di diversi panetti di hashish, per un peso complessivo poco superiore ai nove etti. In casa sono stati anche sequestrati bilancini e materiale vario per il confezionamento e la somma di 200 euro. Entrambi i ragazzi, visti i quantitativi trovati in loro possesso ed essendo gravati da precedenti specifici, sono stati dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Fidenza in attesa del giudizio per direttissima. La giovane è stata denunciata. Tutti dovranno rispondere, a vario titolo, di possesso ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel solo 2021 i carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno recuperato e sequestrato circa 9 kg di sostanze proibite tra: hashish, marijuana e cocaina.