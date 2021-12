Ufficio Ztl, Quic e biblioteche: aperture e cambi orari nel periodo natalizio

L’amministrazione comunale di Piacenza informa i cittadini interessati che l’Ufficio Ztl di piazza Cittadella osserverà, oltre alle chiusure festive di sabato 25 dicembre, sabato 1 e giovedì 6 gennaio, orario ridotto nelle giornate di venerdì 24 e venerdì 31 dicembre: in entrambe le date, l’operatività dello sportello sarà unicamente al mattino, dalle 7.30 alle 13.30, per il rilascio dei permessi permanenti e giornalieri. Non subiranno invece variazioni, al di là delle chiusure nel giorno di Natale, il 1° gennaio e per l’Epifania, gli orari degli sportelli Quic di viale Beverora.

Per quanto riguarda le Biblioteche comunali, tutte le sedi resteranno chiuse al pubblico nelle suddette giornate festive, con orario ridotto – nella sola mattinata, sino alle 13 – venerdì 24 e venerdì 31 dicembre.