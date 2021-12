Un altro pareggio per la Teco Corte Auto: a Norbello finisce 3-3

Seconda trasferta e secondo pareggio consecutivo per la Teco Corte Auto nel campionato di A1 femminile di tennistavolo. Dopo il 3-3 ottenuto a Casamassima, le magiostrine hanno concluso con le stesso risultato anche il combattuto match in Sardegna contro il Norbello; un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Corte – che ha schierato le due giocatrici russe Sabitova e Malinina insieme a Barani – in vantaggio per 3-0 e raggiunto dalle avversarie.

KUKULKOVA – SABITOVA 1-3 (11-8/7-11/5-11/8-11)

NAGY – BARANI 1-3 (7-11/11-8/9-11/8-11)

CAVALLI – MALININA 0-3 (9-11/ 7-11/9-11)

KUKULKOVA – BARANI 3-2 (8-11/11-5/11-5/9-11/11-7)

CAVALLI – SABITOVA 3-0 (12-10 / 11-5/14-12)

NAGY – MALININA 3-2 (14-12/ 11-9/8-11/ 12-14/ 11-8)