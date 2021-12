C’è chi lavora anche a Natale, e lo fa per il bene di tutta la comunità. Per garantire la sicurezza, la salute, le prestazioni essenziali, i servizi pubblici. E poi ci sono i volontari – che scelgono di donare tempo prezioso – e naturalmente tutte quelle professioni di servizio, di presidio, di custodia e di cura delle persone che non consentono di staccare, neppure nella notte di Natale.

A tutti dedichiamo un pensiero, un ringraziamento e l’augurio di trascorrere comunque un Natale di serenità. Il nostro omaggio si realizza attraverso le immagini, con ritratte alcune delle persone che si sono ritrovate in turno o in servizio tra la vigilia e il giorno di Natale. Tramite i loro volti vogliamo ricordare tutti, anche quelli che non sono nel servizio fotografico di Stefano Pancini, tutti coloro che hanno lavorato o prestato qualche ora della loro vita per tutti noi.

Buon Natale.

Nelle foto i carabinieri, polizia, polstrada e polfer, polizia locale, polizia penitenziaria, guardia di Finanza, Anpas e Croce Rossa, vigili del fuoco, sanitari e barellieri del Pronto Soccorso dell’ospedale e anche gli operatori del 118 della centrale di Parma che serve anche la nostra provincia.