Un osservatorio contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, intesa in Prefettura

Il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo, unitamente al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, Alessandro Millo e al Direttore della Direzione provinciale dell’INPS, Cosimo Abbattista, ha sottoscritto l’intesa “Osservatorio sull’attuazione del Protocollo per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e sulla rete del lavoro agricolo di qualità” con l’adesione dell’Agenzia delle Entrate, dell’AUSL di Piacenza, della Questura, delle Associazioni imprenditoriali di categoria e delle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni sindacali.

“L’intesa – spiega la Prefettura -, frutto dei lavori effettuati dalla Sezione Territoriale della Rete Agricola insediatasi in Prefettura lo scorso 11 novembre, è finalizzata a dare attuazione in linea discendente sia al Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto lo scorso 14 luglio tra Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dall’ANCI, che al Piano Triennale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura (2020 – 2022) approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’obiettivo è favorire l’attivazione di più efficaci sinergie inter-istituzionali che permettano di promuovere la cultura della legalità, anche attraverso iniziative di prevenzione e non solo di repressione di eventuali illeciti”.

Con riguardo al rispetto della legalità, il Prefetto ha ricordato come “fondamentale resti la partecipata collaborazione di tutti i soggetti dalle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, ai lavoratori, ai datori di lavoro, anche quali sensori del territorio nel segnalare agli Organi ispettivi e alle Forze di Polizia le eventuali condotte illecite di cui venissero a conoscenza”.