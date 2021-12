Un Po di Natale: gift card e pacchi dono per il commercio di Castello, Sarmato e Calendasco

Un Po di Emilia e un Po di Natale, grazie al progetto di valorizzazione commerciale dei Comuni di Castelsangiovanni, Sarmato e Calendasco. Negli esercizi commerciali del territorio sarà possibile acquistare delle gift card pensate per regalare un’esperienza nei vari negozi, dall’aperitivo alla cena, dalla piega dal parrucchiere al trattamento al centro estetico. Le attività che aderiranno al progetto saranno riconoscibili da una vetrofania applicata in vetrina e saranno inserite in un elenco sul sito www.unpodiemilia.it a partire dal 9 dicembre.

Nei Comuni di Sarmato e Calendasco saranno disponibili anche dei veri e propri pacchi regalo che conterranno i prodotti tipici delle piccole attività e dei produttori locali: prodotti gastronomici ma non solo, contenuti in una scatola confezionata per l’occasione, a racchiudere il meglio dei territori. Ad esempio a Sarmato, come ha anticipato Claudia Ferrari, sono stati realizzati dei pacchi dono che contengono una coroncina di fiori da appendere alla porta, dal negozio di Loredana Cavanna, un pezzo di ottimo formaggio grana Gran Riserva dalla bottega su ruote di Alberto Bonibaldoni, un vaso di giardiniera prodotta da Corniola la carne, un panettone artigianale torrone e cioccolato dell’Antica Forneria Sarmatese e un buono per una gallina già pulita dalla Polleria Giacomo Curtoni.