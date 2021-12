Nella serata di giovedì 16 dicembre, viste le temperature gelide che persistono da qualche giorno, il Nucleo Unità di Strada della Croce Rossa di Piacenza è sceso in campo con due mezzi e sei volontari per portare bevande calde e generi di prima necessità a persone senza fissa dimora.

I volontari si sono incontrati, poco dopo le 20, nella Sede CRI di Viale Malta dove hanno preparato tè caldo zuccherato conservato in contenitori termici. Una volta confezionate anche le buste dei biscotti e sistemate le coperte ha avuto inizio il giro delle consegne: nel corso della serata sono state perlustrate le zone più frequentate dai senza tetto, a partire dalla Stazione Ferroviaria e il quadrilatero di via Roma, via Alberoni e la stazione degli autobus in via dei Pisoni. Alla Stazione di Piazzale Marconi un bicchiere di the caldo è stato molto gradito anche da alcuni passeggeri infreddoliti che si trovavano in attesa all’ingresso. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni: si tornerà a visitare i clochard, portando loro, oltre ad una tazza di tè caldo, anche una presenza amica.