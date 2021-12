Una nuova cantina didattica per la viticoltura del domani al “Raineri”

Una nuova cantina didattica e l’utilizzo dei droni per la viticoltura del domani. E’ l’innovativo progetto presentato nella mattinata di sabato 18 dicembre dall’Istituto Tecnologico Agrario “Giovanni Raineri”, rivolto all’indirizzo enotecnico.

Grazie a un contributo 85 mila euro dei fondi Pon Fsr, sia per i macchinari della cantina, che i droni e i computer con i software per l’elaborazione delle immagini, gli studenti futuri tecnici della coltivazione della vite potranno avvalersi e imparare le tecnologie più avanzate. La Provincia ha fornito il supporto per la sistemazione dei locali e degli impianti del laboratorio didattico.

Foto 3 di 7













Al taglio del nastro sono intervenuti la dirigente scolastica Teresa Andena, il vice Stefano Vantadori e il professor Fabio Bernizzoni che segue il progetto ed è il direttore dell’azienda agraria dell’istituto Raineri-Marcora. Presenti anche l’assessore comunale Paolo Mancioppi e il docente dell’Università Cattolica Stefano Poni.