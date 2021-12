Urta una fioriera e finisce in una scarpata a Groppoducale. Una disavventura quella capitata a un 56enne residente a Morfasso, nel tardo pomeriggio del 27 dicembre. A bordo della sua Fiat Panda ha

urtato una fioriera di un’abitazione, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto i carabinieri di Bettola, che hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’auto.

Il mezzo – scivolato in una scarpata – non è stato recuperato a causa della pioggia battente, ma è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco giunti sul posto. Il 56enne è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per accertamenti, anche se le sue condizioni non sono gravi.