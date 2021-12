Urtati da un’auto in via Calciati, due anziani feriti

Sono stati condotti al pronto soccorso i due anziani rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 13 dicembre a Piacenza. Il fatto è accaduto in via Calciati: secondo una prima ricostruzione, stavano attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando sono stati urtati da una vettura che sopraggiungeva in quel momento.

Soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa, sul posto insieme all’autoinfermieristica del 118, sono stati entrambi trasportati al pronto soccorso: da quanto si è appreso le loro condizioni non sarebbero gravi. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.