La settimana a Piacenza prosegue tra nebbia, nuvole e qualche pioggia.

Giovedì 23 dicembre – le previsioni Arpae – è attesa una mattinata con cielo coperto in pianura per nubi basse o nebbia. Nuvole che non se ne andranno neanche con il prosieguo della giornata, sia in pianura che sui rilievi.

Temperature minime del mattino comprese tra -1° sui rilievi e 0° in pianura. Temperature massime pomeridiane intorno ai 5°.

Venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, è previsto un ulteriore peggioramento: nuvoloso in pianura e pioviggini e banchi di nebbia sui rilievi al mattino; nel pomeriggio molto nuvoloso, con piogge moderate sui rilievi; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate.

Temperature minime del mattino intorno ai 3°. Temperature massime pomeridiane comprese tra 6° in pianura e 7° sui rilievi.

Una tendenza meteorologica che dovrebbe protrarsi anche nei giorni di Natale e Santo Stefano, con un probabile miglioramento a partire da martedì 28 dicembre.