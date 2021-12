Vaccinazioni, boom terze dosi: oltre 13mila nell’ultima settimana. Ma resta alta anche l’adesione al primo ciclo vaccinale, soprattutto tra i giovanissimi, nella fascia d’età compresa tra i 12 e i 19 anni. Negli ultimi 7 giorni sono state somministrate 2.500 prime dosi, numero non trascurabile dice il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto all’andamento della campagna vaccinale.

VACCINAZIONE – Al momento sono 224.651 i piacentini assistiti con almeno una dose, contro una popolazione vaccinabile di 258.203. La copertura pertanto si attesta all’87% in lieve incremento rispetto alla scorsa settimana. La percentuale dei vaccinati rispetto alla popolazione generale è invece al 78,9%. Si conferma che, a far crescere le richieste per quanto riguarda il primo ciclo vaccinale, sono i più giovani. Le prenotazioni della fascia d’età 12 – 19 anni è pari al 2,9%, il dato più alto. Idem per le vaccinazioni, dove i ragazzi raggiungono quota 3,5%, la percentuale più alta della settimana.

TERZA DOSE – Sono 50.462 i piacentini che hanno già ricevuto la terza dose, mentre sono 41.570 i prenotati. In questo caso la fascia d’età che vede l’adesione più alta è quella degli over 80, con una percentuale pari al 59,2%. La percentuale complessiva dei vaccinati è pari al 20,8%.

VACCINO BAMBINI – Sono state aperte ieri, lunedì 13 dicembre, le prenotazioni per la vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Sono 623 le richieste, poco meno del 5% del target ha detto Baldino, un dato che resta un po’ più basso rispetto ad altri territori. Le somministrazioni inizieranno il 16 dicembre a piazzale Milano, nei prossimi giorni verrà comunicato il calendario comprensivo anche di altre sedi vaccinali.

HUB VACCINALI – Come già anticipato, sono attivi tutti gli hub vaccinali di Piacenza e provincia, come Fiorenzuola, Castelsangiovanni, Bettola e Bobbio. E’ possibile vaccinarsi anche in 9 farmacie: Farmacia Cardona Corvi, Piacenza, Farmacia Andena, Rivergaro, Farmacia Corda, San Nazzaro (Monticelli d’Ongina), Farmacia Bosi, Bettola, Farmacia Bossi, Castelvetro, Farmacia Tagliaferri Pianello, Farmacia Reggi, Farini, Farmacia Gazzola, Ottone, Farmacia Colombi, Travo.