Vaccino ai bambini, oggi via alle somministrazioni a Piazzale Milano

Le prenotazioni si sono aperte da lunedì scorso, mentre oggi – giovedì 16 dicembre – è il giorno delle prime somministrazioni a Piacenza del vaccino anti covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. La prima seduta è in programma nel pomeriggio presso gli ambulatori di piazzale Milano, successivamente l’attività sarà svolta dagli hub vaccinali presenti sul territorio, a Piacenza e in provincia, con il coinvolgimento dei pediatri. Verranno inoltre attivati servizi di chiamata diretta per i pazienti cronici o vulnerabili.

Il vaccino per in più piccoli si può prenotare tramite i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP; sono inoltre previste ulteriori modalità che le Aziende sanitarie comunicheranno sui rispettivi territori. Le somministrazioni saranno effettuate negli Hub e nei punti vaccinali, dove saranno individuati percorsi dedicati, anche con il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.

In nove video online la Regione Emilia Romagna ha voluto fornire tutte le risposte a chi deve vaccinare il proprio bambino. E’ la campagna di informazione e comunicazione “Proteggi chi ami”: nove brevi video, nessuno superiore ai 4 minuti, disponibili sui canali web e social istituzionali dell’ente, in cui due pediatri del servizio sanitario regionale affrontano le perplessità più frequenti sul tema. La chiarezza e la semplicità nell’esposizione e il fare affidamento sulle evidenze scientifiche è il filo conduttore comune a tutti i video, che hanno come protagonisti il dottor Federico Marchetti, direttore di Pediatria e Neonatologia dei presidi ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, e la dottoressa Silvia Cattani, pediatra di famiglia di Castelfranco Emilia, nel modenese, che rispondono alle stesse quattro domande.

Tutti i video di “Proteggi chi ami” sono già disponibili sul canale Youtube della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo https://youtube.com/playlist? list=PLDehI- vUeTs1IWSTWGpHoD38g79AtZdqN. Nei prossimi giorni saranno pubblicati anche sui profili social istituzionali dell’Ente. /JF