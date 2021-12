Vaccino ai bambini, prime cento somministrazioni a Piacenza. Oltre mille prenotazioni

Prime somministrazioni anche a Piacenza del vaccino anti covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’attività è iniziata nel pomeriggio del 16 dicembre negli ambulatori di piazzale Milano: cento le somministrazioni in programma nella prima giornata, 1.667 complessivamente in tutta la regione. A tutte le bambine e i bambini viene somministrato il vaccino Comirnaty di Pfizer Biontech con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

Nella nostra provincia finora sono state fissate poco più di un migliaio di prenotazioni, su circa 16mila bambini aventi diritto: “Come sempre a Piacenza partiamo lenti per poi recuperare strada facendo – osserva Anna Maria Andena, responsabile Dipartimento cure primarie dell’Ausl -. Per i bambini dai cinque agli undici anni vi sono offerte vaccinali dedicate, all’interno di sedi in cui è presente personale esperto nella gestione dell’infanzia. Tre quelle organizzate nel piacentino, una a Piazzale Milano, una presso la Casa della Salute di Borgonovo e la terza all’interno dell’ospedale di Fiorenzuola. Le offerte inizialmente sono state dedicate a bambini con profili di fragilità, vedendo poi che l’adesione non è stata esuberante si sono aperte le agende anche a tutti gli altri bambini. Nei prossimi giorni sono disponibili posti liberi: posso capire la preoccupazione di eventuali episodi febbrili o di disagio del bambino, da mamma prima ancora che da medico mi sento di consigliare di approfittare di questa opportunità vaccinale in questi giorni in modo da passare le festività natalizie in tranquillità”.

“I genitori sono consapevoli si tratti di una vaccinazione importante, ci chiedono consigli – spiega il pediatra Corrado Fragnito -. I bambini sono i primi che possono diffondere il virus, è giusto che siano vaccinati. Speriamo che tutti comprendano l’importanza della vaccinazione”. “Aspettavamo questa giornata – racconta una mamma -, siamo emozionati ma contenti. Speriamo che questo gesto possa consentire a tutti la possibilità di vivere una vita tranquilla”.

DONINI “FONDAMENTALE PROCEDERE IN MANIERA RAPIDA” – “Procedere in maniera rapida ed efficace con le vaccinazioni per i giovanissimi è fondamentale – afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Abbiamo avuto buone risposte iniziali per quanto riguarda le prenotazioni, ma adesso è importante che le adesioni crescano. Ringrazio i genitori che hanno già fatto questa scelta per tutelare i propri figli, e tutti i pediatri, a partire da quelli di libera scelta, che come presidio sanitario più vicino alle famiglie stanno svolgendo un’importante opera di informazione, rassicurazione e convincimento”. “E credo meritino un ulteriore plauso – conclude l’assessore – anche i professionisti impiegati nella nostra macchina vaccinale, che in quest’anno di attività si sono sempre fatti trovare pronti e reattivi ad ogni richiesta, come le terze dosi che si avvicinano al milione e ora le somministrazioni ai più piccoli”.

Le prenotazioni sono sempre aperte tramite i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP; sono inoltre previste ulteriori modalità che le Aziende sanitarie comunicheranno sui rispettivi territori. A ieri, il numero totale di prenotati under 12 in Emilia-Romagna era pari a 15.344, a cui si aggiungono gli sms con la proposta di data di Modena (oltre 40mila).

La campagna “Proteggi chi ami” – Con l’avvio della campagna vaccinale anche per gli under 12, la Regione ha scelto di lanciare la campagna di informazione e comunicazione “Proteggi chi ami”: nove brevi video disponibili online in cui a rispondere alle domande più frequenti sulla vaccinazione dei giovanissimi sono due pediatri del servizio sanitario regionale, il dottor Federico Marchetti, direttore di Pediatria e Neonatologia dei presidi ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, e la dottoressa Silvia Cattani, pediatra di famiglia di Castelfranco Emilia, nel modenese. Tutti i video di “Proteggi chi ami” sono già disponibili sul canale Youtube della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo https://youtube.com/playlist? list=PLDehI- vUeTs1IWSTWGpHoD38g79AtZdqN.