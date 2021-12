Vaccino covid per i bambini, il 16 prima seduta a piazzale Milano

Vaccinazione anti covid destinata ai bambini, dal 13 dicembre si apriranno le prenotazioni per i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni anche a Piacenza La prima seduta si terrà il 16 dicembre, presso gli ambulatori di piazzale Milano. Successivamente l’attività sarà svolta dagli hub vaccinali presenti sul territorio, a Piacenza e in provincia, con il coinvolgimento dei pediatri. Verranno inoltre attivati servizi di chiamata diretta per i pazienti cronici o vulnerabili.