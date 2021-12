Vap Uyba, l’Under 18 cade in casa del Sassuolo (3-1)

Termina con una sconfitta per 3-1 la trasferta del 2 dicembre della VAP UYBA ITAS Under 18 in casa di Green Warriors Sassuolo. Nel primo set, le ospiti partono male faticando in ricezione e sbagliando spesso in fase di servizio; così le modenesi ne approfittano e si portano sull’1-0 grazie a un ottimo attacco. Nel secondo parziale le piacentine crescono sul piano del gioco e commettono molti meno errori in difesa riuscendo così a pareggiare il conto dei set. Nei successivi due set, VAP UYBA ITAS gioca con coraggio e determinazione, ma la maggiore qualità delle padrone di casa in fase d’attacco consente a Sassuolo di vincere la partita.

GREEN WARRIORS SASSUOLO MO: Bondavalli, Cangini, Cantaluppi, Colli (L1), D’Ettorre, Gaye, Giacomello, Mammini, Ndiaye, Riccio (L2), Semprini, Stanev, Tassin. (All. Venco-Minghelli)

VAP UYBA ITAS PC: Clemente, Corradi, Crisafulli (L1), Falcetta, Ferrari E., Ferrari S., Gainelli, Iacona, Kraja, Magnabosco, Masotti, Muller (L2), Ruggeri, Sabatelli. (All. Mineo- Chiodaroli)