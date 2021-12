Vap Uyba, sconfitta interna contro Centro Volley (1-3)

Termina con una sconfitta interna per la Vap, col risultato di 1-3, la gara tra le piacentine e Wimore Centro Volley.

Le padrone di casa partono male giocando sotto ritmo e le avversarie ne approfittano per portarsi sull’1-0. Le ragazze di coach Mineo crescono nel secondo parziale grazie a un buon servizio e a un’ottima fase d’attacco; così le giocatrici ospiti vanno in difficoltà e il conto dei set torna in parità. Nel prosieguo del match la Vap/Uyba Mpm gioca con coraggio e determinazione, lottando su ogni punto. Purtroppo qualche errore di troppo permette a Wimore Centro Volley. di aggiudicarsi il terzo e il quarto set, ma resta la prestazione di spessore offerta dalle padrone di casa.

VAP/UYBA MPM: Antonucci, Carini, Dodi, Falcetta, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Magnabosco, Mozzi, Paounov, Polenghi, Ruggeri, Zlatanov, Zucchi. All. Mineo-Chiodaroli

WIMORE CENTRO VOLLEY: Bertolotti, Bottazzi, Burani, Canfora, Caramaschi, Cavallari, Cornacchione, Donati (L2), Incerti, Morandi, Neroni (L1), Santini, Tegoni, Volpi. All. Remati-Zannini