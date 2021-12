Vap Uyba Under 18 travolge Wimore Calerno (3-0)

Bella vittoria per 3-0 della VAP UYBA ITAS nella gara interna contro WIMORE CALERNO valevole per il campionato regionale Under 18. Il match infrasettimanale, disputatosi mercoledì 15 dicembre, non è mai stato in discussione, con le padrone di casa brave a gestire con maturità i tre set, vinti nettamente grazie a una prova caratterizzata da una grande attenzione difensiva e da un attacco particolarmente efficace.