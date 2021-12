Via Manfredi, investita in bicicletta da un’auto: ferita una donna

Una donna in sella ad una bicicletta è stata investita da un’auto in via Manfredi a Piacenza. Il fatto è accaduto poco dopo le 18:30 della vigilia di Natale, all’altezza della rotatoria tra via Gadolini e via Boselli.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è avvenuto l’impatto con la vettura: soccorsa dai sanitari della Croce Rossa e dal personale infermieristico del 118, dopo le prime cure sul posto è stata condotta in ambulanza al vicino Pronto Soccorso. Non si troverebbe in gravi condizioni.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale.