Viale Malta, investita in bicicletta da un’auto: donna ferita

Sono serie le condizioni di una donna rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 9 dicembre a Piacenza. E’ accaduto intorno alle 15.30 in viale Malta, nei pressi della rotatoria con Via Taverna. Secondo una prima ricostruzione, la donna procedeva in sella alla propria bicicletta, quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una Dacia Sandero condotta da un uomo.

A seguito dello scontro la ciclista ha sbattuto violentemente il capo contro il parabrezza della vettura, riportando un trauma cranico. Soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e dal personale medico e infermieristico del 118, è stata quindi trasportata al vicino Pronto Soccorso in codice giallo. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza.