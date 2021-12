Videosorveglianza, 14 Comuni piacentini partecipano al bando del Ministero

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, previa sottoscrizione in Prefettura dei relativi “Patti per la sicurezza urbana” con altrettanti Sindaci, ha espresso parere favorevole per 14 progetti di implementazione della videosorveglianza comunale presentati dai Comuni di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Castel San Giovanni, Alta Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Pianello Val Tidone, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato e Vigolzone.

“La videosorveglianza – sottolinea la Prefettura – da diversi anni è divenuta strumento strategico per la prevenzione e il contrasto alla microcriminalità diffusa e ai reati predatori e violenti quali: furti, rapine, scippi, spaccio di sostanze stupefacenti, risse, aggressioni nonché danneggiamenti dell’arredo urbano. I progetti sono stati immediatamente trasmessi al Ministero dell’Interno, ove un’apposita commissione redigerà la graduatoria dei Comuni ammessi ai finanziamenti stanziati che, per l’anno 2021, ammontano complessivamente a 27 milioni di euro”.