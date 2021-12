Vigilia di Natale con auguri in musica dal balcone del palazzo vescovile

Giunge a conclusione con un concerto dal vivo il calendario musicale dell’Avvento a cura dell’Associazione Banda Larga su iniziativa dell’ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza – Bobbio, che dal primo dicembre ci sta accompagnando ogni giorno con l’apertura di una nuova finestra del palazzo vescovile, per rallegrare piazza Duomo con un brano sempre differente, eseguito dall’ Ensemble Praetorius: Filippo Bongiorni al flauto, Edoardo Belloni al violoncello e Tommaso Battilocchi al clavicembalo.

Per un pomeriggio della Vigilia originale e scaldato dalla musica, la cittadinanza è invitata a partecipare all’esibizione dal vivo, quando alle ore 18 si spalancherà la finestra del 24 lasciando spazio a Elisa Dal Corso, Gianluca Cavagna e Tommaso Battilocchi con voci, piano, fisarmonica e clavicembalo. Verranno interpretati brani natalizi, intervallati dalla spiegazione del progetto del calendario 2022 e da un breve reading. Dalle classiche “Silent Night”, “Adeste Fideles” e “White Christmas” a brani meno conosciuti come “Nell’apparir del sempiterno sole”, “Noel dei Pirenei” e “Mary did you know”, il concerto proseguirà fino alle ore 19 e sarà possibile assistervi liberamente dalla piazza, raccolti sotto al balcone o magari comodamente accomodati ai dehor dei locali sotto i portici circostanti, sorseggiando una bevanda calda scambiandosi gli ultimi auguri con amici e conoscenti.