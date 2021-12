Scontro a Fossadello, quattro mezzi coinvolti: un ferito e disagi alla circolazione

Ha provocato pesanti disagi alla circolazione l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 6 dicembre lungo la Strada Padana Inferiore a Fossadello di Caorso (Piacenza), nei pressi del bivio in direzione di Roncarolo.

Quattro i mezzi coinvolti, due furgoni e due auto: secondo una prima ricostruzione – l’esatta dinamica è in corso di accertamento – tutto sarebbe nato da un tamponamento, che ha innescato una carambola tra i mezzi. Una persona – alla guida di una delle due vetture – è rimasta ferita, non in modo grave: soccorsa dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo, è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili dei fuoco, i carabinieri di Monticelli e i colleghi del radiomobile di Fiorenzuola, con il supporto della Polstrada.

Gravi i disagi alla circolazione, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Il personale di Sicurezza e Ambiente si è occupato del ripristino della sede stradale.