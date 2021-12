In prima linea durante il lockdown: il 16enne Giovanni Buttafava premiato da Mattarella

Il sedicenne piacentino Giovanni Buttafava, volontario della Croce Rossa, ha ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”.

La cerimonia si è svolta nella mattinata del 14 dicembre in Quirinale: Buttafava è stato premiato insieme ad altri 29 giovani che nel 2021 si sono distinti per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia. I casi scelti sono emblematici di comportamenti da incoraggiare, componendo un mosaico di virtù civiche espresse dai giovani durante questo lungo e difficile periodo. Gli alfieri sono tutti ragazzi giovanissimi che si sono distinti nel volontariato e nella solidarietà e tra questi c’è appunto il piacentino Giovanni Buttafava, volontario della Croce Rossa e coordinatore del progetto “Il tempo della gentilezza”. “Emozione e felicità – ci aveva detto, a fine novembre, quando aveva appreso del premio – sono le prime sensazioni per questo riconoscimento”.

Accanto ai 30 Attestati d’onore sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive in ambito di agricoltura sostenibile, di comunicazione digitale e di impegno in un’impresa sociale in un carcere minorile.

Giovanni, che compierà 17 anni domani, è volontario della Cri di Piacenza da quasi quattro, vive a Niviano e studia al Liceo Colombini di Piacenza, dove frequenta la quarta dell’indirizzo scientifico di scienze applicate. Si è distinto per essere diventato coordinatore dei servizi di assistenza coi beni di prima necessità ai piacentini nel momento più duro della pandemia, di fatto occupandosi di organizzare il lavoro di oltre 60 volontari alla settimana per la consegna a domicilio degli alimentari del “pronto spesa” e dei farmaci. Un servizio ancora attivo soprattutto per i farmaci. Giovanni ha coordinato anche l’assistenza ai profughi afghani ospitati per qualche settimana a San Polo.

LA SCHEDA – Giovanni Buttafava, 15/12/2004, residente a Gossolengo (Piacenza) – Per il generoso impegno volontario profuso durante i periodi di lockdown in aiuto di quanti si trovavano in maggiore difficoltà, in particolare delle persone anziane e con difficoltà di movimento. Nei momenti più difficili della pandemia, Giovanni si è impegnato come volontario e ha contribuito a promuovere e organizzare l’azione volontaria di tanti giovani in favore di persone costrette a casa, per la quarantena o per problemi di mobilità. Ha svolto un ruolo di coordinamento nel progetto “Il tempo della gentilezza”, promosso dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comune di Piacenza. Con professionalità e dedizione, ha consentito a più di cento volontari di prestare servizio nella consegna a domicilio della spesa e dei farmaci a quanti non potevano provvedere autonomamente. L’impegno di così tanti giovani ha costituito una ventata di speranza per una città duramente colpita dal virus. Questa azione di solidarietà, peraltro, non ha impedito a Giovanni di proseguire gli studi con costanza e profitto.