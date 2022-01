Incendio di una canna fumaria nella serata del 7 gennaio con le fiamme che hanno intaccato anche una porzione di tetto di un edificio in via Puccini a Rottofreno. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

È successo in una delle villette a schiera, a dare l’allarme i residenti delle abitazioni vicine che sono scesi in strada allarmati dal forte odore di bruciato. Non si registrano intossicati.

