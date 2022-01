A Gragnano 248 cittadini in quarantena, il sindaco Calza “Spesa e farmaci a domicilio”

Gragnano Trebbiense, attivato il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio. Una decisione – spiega il sindaco Patrizia Calza – che si lega “all’elevato numero di cittadini in quarantena – all’11 gennaio 248, di cui 106 positivi – nonché all’esigenza di evitare il più possibile tutte le situazioni che potrebbero favorire il diffondersi del contagio”. Per questo – aggiunge Calza – i “servizi socio-assistenziali hanno attivato il servizio ‘Pronto Spesa Pronto Farmaco’ (SCARICA LA LOCANDINA INFORMATIVA), rivolto alle seguenti categorie di residenti nel Comune di Gragnano: persone anziane, disabili, fragili o cittadini in quarantena, isolamento senza rete sociale o familiare”.

“Il servizio, gratuito, è garantito dal personale socio-assistenziale che già collabora con l’Amministrazione Comunale nello svolgimento dei servizi alla persona e che non ha mai fatto mancare la propria presenza e il proprio apporto, anche nei momenti più difficili della pandemia e a cui vanno i più sentiti ringraziamenti dell’Amministrazione – afferma Calza -.Grazie anche a queste persone si esprime concretamente la vicinanza del Comune a chi fa parte della propria comunità e si riduce la sensazione di isolamento e di abbandono che alcuni nostri concittadini potrebbero altrimenti subire”.

Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare all’Ufficio Servizi Sociali al n. 0523- 788760, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30