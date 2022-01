Gas Sales supera i quarti di Coppa, Modena ko (1-3)

Vittoria nei quarti di Coppa Italia per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che espugna Modena e si prende la rivincita su Giani e compagni dopo la sconfitta al tie break in campionato, i biancorossi accedono alla Final Four. Al PalaPanini arriva il gruppo di Bernardi si aggiudica il nono faccia a faccia tra le due formazioni.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(20-25, 25-22, 21-25, 24-26)

ARBITRI: Boris Roberto, Florian Massimo

NOTE – durata set: 25′, 28′, 29′, 31′; tot:113’

Una fantastica Gas Sales Bluenergy torna in Final four di Coppa Italia a cinque anni dall’ultima volta. Al termine di una partita fantastica i biancorossi battono Modena 3-1 e si qualificano per la fase finale della manifestazione in programma nel week end del 5-6 marzo a Casalecchio di Reno. E’ una giornata di festa in casa piacentina per un successo che arriva al termine di una partita giocata ad altissimi livelli e vinta grazie a una splendida prova di squadra.

Non ci sono sorprese all’ingresso in campo, giocano Brizard in palleggio, Lagumdzija opposto, Holt e Caneschi centrali, Recine e Rossard di banda con Scanferla libero. In un PalaPanini comunque caldo nonostante il 35% di capienza i padroni di casa iniziano meglio e trovano subito un mini break che li porta fino al 9-6. A questo punto è Brizard a suonare la carica con una serie al servizio che consente ai biancorossi di pareggiare a 10. Cresce tutta la squadra in ogni fondamentale, le difese di Scanferla, il muro di Recine e di Holt, l’attacco di Lagumdzija e la Gas Sales Bluenergy conduce 16-14. E’ un vantaggio che gli ospiti difendono e poi ampliano con un attacco di Brizard autore in prima persona del 22-18. Nel finale ancora un allungo della formazione di Bernardi che chiude 25-20.

Al cambio di campo sono i padroni di casa che mostrano subito lo spirito giusto portandosi a condurre 7-3. Recine riporta sotto Piacenza che torna a due sole lunghezze di distanza quando Stankovic manda out l’attacco dell’11-9. A questo punto arriva un nuovo break per il 17-12 dei locali. Ma la Gas Sales Bluenergy ha il grande merito di lottare su ogni pallone senza alzare bandiera bianca in anticipo. Sul 23-19 entra in campo Stern per il servizio, lo sloveno offre ottime risposte sia dai nove metri sia in contrattacco firmando anche il 23-21. Ancora Recine tiene in vita i suoi con il punto del 24-22, poi un attacco fuori di Rossard vale il 25-22 a favore di Modena.

La terza frazione inizia con un clima subito caldo per un paio di decisioni arbitrali che Piacenza non approva. Ma la Gas Sales Bluenergy è bravissima a mantenere la calma: Bernardi decide di inserire Stern per Lagumdzija e sul 7-5 locale arriva il cambio di ritmo. Proprio il nuovo entrato si prende la responsabilità del 12-10 e quindi tocca a Rossard diventare decisivo in attacco giocando sul muro il punto del 17-15. I padroni di casa commettono un paio di errori e Holt allunga con l’ace del 19-15. Nel finale tocca ancora a Rossard migliorare il proprio tabellino, poi un ottimo Holt mette a terra il 25-21.

Il muro biancorosso è protagonista dei primi punti del quarto set, poi un diagonale di Recine porta la squadra di Bernardi avanti 6-3. Ma Modena pareggia subito e supera la Gas Sales Bluenergy con il 9-8 di Leal. E’ la frazione più combattuta e spettacolare di tutto l’incontro, con le due squadre che si alternano al comando. Nimir mette a terra il 16-15, Recine attacca sulla riga il 20-19, ma ancora Leal porta avanti i padroni di casa 21-20. I biancorossi non arretrano di un millimetro e un attacco out di Nimir consegna agli ospiti il 23-22. L’attacco di Holt vale il 24-23, poi Brizard trova l’ace che chiude 26-24 e porta la Gas Sales Bluenergy in Final four di Coppa Italia.

Francesco Recine, schiacciatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Questa vittoria vale almeno tre partite, per me. In casa loro è stupendo, avevamo già provato questa sensazione nel girone di andata quando abbiamo vinto 3 a 1 sempre qui al PalaPanini, ma adesso diciamo che ci siamo tolti una bella soddisfazione dopo la sconfitta in casa nostra nel girone di ritorno. Questa sera abbiamo giocato bene, non abbiamo mollato mai e spero di continuare così. Siamo contenti e consapevoli che si vince solo di squadra. Anche la panchina è stata fondamentale: Stern ci ha fatto cambiare atteggiamento. Siamo molto contenti. Festeggiamo e poi guardiamo alla prossima sfida di mercoledì in casa con la Lube”.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 1, Van Garderen, Gollini (L), Stankovic 13, Ngapeth E 14, Sala, Abdel-aziz 16, Leal 13, Mazzone 4, Rossini (L). Non entrati Ngapeth S, Salsi. All. Giani

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Lagumdzija 11, Recine 14, Stern 12, Brizard 3, Antonov, Rossard 13, Scanferla (L), Cester, Holt 8, Caneschi 3. N.E. Russell, Pujol, Tondo, Catania. All. Bernardi