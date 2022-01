“A Montecitorio in gita alle medie, ora rappresento i cittadini nel tempio della democrazia”. Il primo pensiero di Matteo Rancan, consigliere regionale della Lega, è andato a quella esperienza vissuta da ragazzino, ora che fa ritorno nella Capitale per eleggere il capo dello Stato, insieme agli altri due delegati dell’Emilia Romagna, il presidente Stefano Bonaccini e la presidente del consiglio Emma Petitti.

“E’ un grande onore e una grande responsabilità – ha raccontato a Leonardo Nesti dell’agenzia Ansa – perché rappresento tanti cittadini in un tempio della democrazia. E credo che possa in qualche modo dare rappresentanza anche ai tanti piccoli Comuni, ai tanti amministratori che sono una grande ricchezza per la nostra democrazia”.